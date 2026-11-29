Rund 250 Seniorinnen und Senioren haben am Sonntagnachmittag im Sonneberger Gesellschaftshaus einige gesellige Stunden verbracht. Den Auftakt gestaltete das Tanzpaar Ruhs gemeinsam mit zwei Sängerinnen aus Steinach. Anschließend begrüßte Bürgermeister Heiko Voigt die Gäste und überreichte jedem Besucher persönlich ein kleines Geschenk. Dabei handelte es sich um Trinkflaschen der Flaschenfreunde aus Tettau/Schauberg, die von Roeser in Spechtsbrunn bedruckt worden waren.