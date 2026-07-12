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Am Donauufer Streit unter Anglern eskaliert - drei Verletzte

Für viele Angler ist Angeln pure Entspannung. Am Donauufer in Donauwörth erhitzten sich jedoch die Gemüter derart, dass ein Streit mit Verletzten ausbrach. Was war der Auslöser?

Am Donauufer: Streit unter Anglern eskaliert - drei Verletzte
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Beim Angeln bricht ein Streit aus. (Symbolbild) Foto: Stefan Sauer/dpa

Donauwörth (dpa/lby) - Bei einem Streit zwischen drei Anglern an der Donau in Donauwörth (Landkreis Donau-Ries) sind alle drei Männer leicht verletzt worden. Ein 45-Jähriger habe bereits seit rund zwei Stunden am Ufer geangelt, als am Samstagabend zwei weitere Angler vom gegenüberliegenden Ufer hinzukamen, teilte die Polizei mit. Die beiden 31 und 35 Jahre alten Männer hätten dem 45-Jährigen vorgeworfen, ihr Angelgebiet gestört zu haben.

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Im Streit sollen die beiden den Angler eine Treppe hinuntergestoßen haben. Anschließend sei es zwischen allen Beteiligten zu einem Handgemenge gekommen, bei dem ein sogenannter Fischtöter zum Einsatz gekommen sei. Dabei handelt es sich laut Polizei um ein Werkzeug, mit dem gefangene Fische schnell und tierschutzgerecht betäubt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.