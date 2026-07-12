Am Donauufer: Streit unter Anglern eskaliert - drei Verletzte

Donauwörth (dpa/lby) - Bei einem Streit zwischen drei Anglern an der Donau in Donauwörth (Landkreis Donau-Ries) sind alle drei Männer leicht verletzt worden. Ein 45-Jähriger habe bereits seit rund zwei Stunden am Ufer geangelt, als am Samstagabend zwei weitere Angler vom gegenüberliegenden Ufer hinzukamen, teilte die Polizei mit. Die beiden 31 und 35 Jahre alten Männer hätten dem 45-Jährigen vorgeworfen, ihr Angelgebiet gestört zu haben.