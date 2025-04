Am Dolmar: Walpurgisfeuer lodert auf dem Berg

Schon am Vorabend des 1. Mai wird sich dazu ausgiebig Gelegenheit bieten. Denn damit der Mai seinem Ruf als Wonnemonat gerecht werden kann, muss erst einmal der Winter endgültig ausgetrieben werden. Den Rahmen dazu gibt das Walpurgisfest am Abend des letzten Tages im April. Im Mittelpunkt steht dabei ein großes Walpurgisfeuer, organisiert vom Team des Berggasthofs Charlottenhaus und vom Verein der Dolmarfreunde. Ab 17 Uhr sind Gäste willkommen. Für Musik, Bier und Bratwurst ist vom Gasthof-Team gesorgt. Auch wird es einen zwischen Kühndorf und dem Berggipfel verkehrenden Shuttle-Service geben. Wie im vergangenen Jahr wird darauf verzichtet, eine Hexenpuppe über dem Feuer schweben zu lassen. Im Laufe des Abends hatte die Hexenfigur stets Feuer gefangen und war anschießend verbrannt. Das hatte mit der Legende vom Flug der Hexen in der Walpurgisnacht und ihrem Tanz mit dem Teufel nichts zu tun. Stattdessen weckte das Assoziationen zu den Hexenverbrennungen in vergangenen Jahrhunderten. Auch Kühndorf ist, was Hexenverbrennungen anbetrifft, historisch negativ belastet. Vom 15. bis zum 18. Jahrhundert waren in Europa vor allem Frauen der Hexerei beschuldigt, verfolgt und verbrannt worden. Allein in Deutschland sollen Expertenschätzungen zufolge Zehntausende Hexenverbrennungen stattgefunden haben. Wer mehr zum Thema erfahren möchte, sollte sich den 19. Mai vormerken. Um 18 Uhr wird der renommierte Historiker und Museumsdirektor Kai Lehmann im Berggasthof Charlottenhaus einen Vortrag über Hexenverfolgung halten. Karten im Vorverkauf (7 Euro) können über Telefon (03693) 50 77 10 oder per E-Mail an mail@charlottenhaus.com reserviert werden.