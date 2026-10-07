Volle Bierzelte, dichtes Gedränge und ausgelassene Stimmung: Für Taschendiebe bieten Großveranstaltungen wie das Münchener Oktoberfest ideale „Arbeitsbedingungen“. Während Besucher dort feiern, mal kurz erschöpft die Augen schließen oder nach der feucht-fröhlichen Party auf den Zug warten, reichen oft wenige Sekunden aus, um ein Smartphone oder Portemonnaie unbemerkt verschwinden zu lassen.