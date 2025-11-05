Dumm gelaufen – lieber gelaufen! Das musste sich am Dienstagnachmittag der 39-jährige Besitzer eines E-Rollers eingestehen: Denn nach Mitteilung der hier zuständigen Bundespolizei fuhr er am Bahnhof in Gräfenroda „mit seinem elektronisch unterstützten Roller“, wie es offiziell hieß, am Dienstagnachmittag auf einem Bahnsteig und bestieg danach eine Regionalbahn. Darin befand sich jedoch eine Streife der Bundespolizei, die den Rollerfahrer aus dem Zug heraus beobachtet hatte. Der Mann wurde angehalten und, wie es in der Mitteilung formuliert ist, „im Hinblick auf die Hausordnung und sicheres Verhalten in Bahnhöfen sensibilisiert.“