Von einer „Sauerei“ spricht Bruno Endter. „Man kann sich doch nicht immer nur wegducken und sagen, dass kein Geld da ist. Dann zerfällt alles“, ärgert sich der Albrechtser. Das Wasserrad an der alten Albrechtser Mühle hat genau dieses Schicksal vor nunmehr zwei Wochen ereilt. Weil das Holz nach Jahrzehnten vergammelt und das gesamte Rad marode war, ist es zusammengebrochen. „Seit Jahren haben wir die Stadt gewarnt, dass das passieren wird, wenn sich nichts tut“, betont Bruno Endter.