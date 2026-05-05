Wenn 18.000 Läufer und Wanderer, dazu viele Begleitpersonen und Angehörige innerhalb weniger Stunden einen 1800-Einwohner-Ort fluten, dann herrscht dort mindestens Ausnahmezustand – wenn er nicht gar im Verkehrschaos versinken würde. Damit das im Rennsteiglauf-Zielort Schmiedefeld nicht passiert, haben die Verantwortlichen um Sicherheitschef Christian Vater ein Verkehrs- und Parkraumkonzept erarbeitet, das den Ort am Lauftag weitgehend autofrei hält und statt individueller An- und Abreise auf Bus und Bahn setzt.