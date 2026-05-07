Der Regen hat den Schmiedefelder Sportplatz endgültig aus dem Winterschlaf geholt. Das Gras sprießt. Ein saftiges Grün, das sich mit den Bäumen ringsum zu einem frischen Gesamtbild vereint. Und das einen schönen Kontrast zu den knall-orangenen Stromaggregaten und Toilettenhäuschen eines großen Sanitär- und Technik-Vermieters ergibt, die mit einem Radlader um die Rasenfläche verteilt werden.