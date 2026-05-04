Als Zielort des GutsMuths-Rennsteiglaufes – in Läuferkreisen als das gemeinhin schönste Ziel der Welt gepriesen – und als Ort der legendären Finisherparty ist Schmiedefeld seit Jahrzehnten bekannt. Zum 50. Mal laufen am 9. Mai 2026 hier die Teilnehmer der in Eisenach, Neuhaus und Oberhof gestarteten Wander-, Nordic-Walking- und Laufwettbewerbe über die Ziellinie. Dass hier schon Tage und Wochen vor Europas größtem Crosslauf hinter den Kulissen auch die Fäden für die aufwendige Versorgungslogistik zusammenlaufen, weiß indes nicht jeder. Denn bevor die neu gebaute und 2022 in Betrieb genommene Rennsteiglaufhalle zur Partymeile für Läufer und Begleiter wird, atmet sie erst einmal die Atmosphäre eines Technik- und Großlagers.