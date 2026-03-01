Am 8. März ist Wahltag: Spannung vor den bayerischen Kommunalwahlen

Dabei sind es gerade nicht die von der AfD so besetzten Themen, wie die Migrationspolitik, die die Menschen vor Ort bewegen. Teure Mieten, der Zustand von Straßen und Radwegen und das Nahverkehrsangebot – lokale Alltagsthemen bereiten den Menschen laut Umfrage die meisten Sorgen.

SPD und CSU setzen weiter auf OBs in München und Nürnberg

Gerade bei der CSU setzt man aber darauf, bei möglichst vielen Landrats- und Oberbürgermeisterwahlen siegreich zu sein. Beispielsweise in Nürnberg, das die Christsozialen mit Marcus König 2020 von der SPD erobert hatten, würden sie gerne schon im ersten Wahlgang gewinnen. Die SPD geht indes fest von der Wiederwahl des Münchner Oberbürgermeisters Dieter Reiter aus - wobei hier viele davon ausgehen, dass er zunächst in die Stichwahl am 22. März muss.

Überhaupt: Viele gerade landesweit interessante Entscheidungen werden nicht schon am 8. März fallen, sondern erst bei den Stichwahlen zwei Wochen später. Überall dort, wo ein Bewerber oder eine Bewerberin nicht gleich mindestens 50 Prozent der Stimmen holt, wird erst der 22. März die Entscheidung bringen.

Landesweites Ergebnis erst am Mittwoch

Auch das landesweite Ergebnis wird im Übrigen auf sich warten lassen - bis ungefähr Mitte der Woche. Am Sonntag werden als Erstes die Personenwahlen ausgezählt und erst dann die Wahlen zu den Kommunalparlamenten. Eine landesweite Übersicht dürfte deshalb frühestens am Mittwoch vorliegen.