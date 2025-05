Am Freitag, 30. Mai, findet der 2. Sonneberger Night Run unter der Organisation von Pro Son und den Ronin Thais statt. Mehr als 200 Läufer werden in verschiedenen Wettbewerben am Piko-Platz starten, das Rathaus umrunden, über den Stadtpark den Berg bis zur Stadtkirche erklimmen und im Anschluss über den Jutta-Platz bis zum Piko-Platz die Runde vervollständigen. Gelaufen wird diese Runde je nach Wettbewerb bis zu vier Mal. Der erste Startschuss ertönt für den Nachwuchslauf (2,5 km) um 19.45 Uhr. Um 20 Uhr folgen die Nordic Walker (5 km). Um 21 Uhr werden die Hobby- (5 km) und Hauptlaufteilnehmer (10 km) losgeschickt. Vor, während und nach dem Lauf werden das Café Metropol und der Sonneberger Pizzaservice zwei Hotspots zur Versorgung des Laufs sein. Besonders im Start-Ziel-Bereich am Piko-Platz kommen Läufer und Zuschauer gleichermaßen auf ihre Kosten. Läufer, die sich bisher nicht angemeldet haben, können das im Zweifelsfall auch noch am Abend vor Ort tun. Bei der Startnummernausgabe am Piko-Platz sind Nachmeldungen bis etwa 30 Minuten vor dem Start der einzelnen Läufe möglich.