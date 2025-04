Bereits am Donnerstag, 24. April, startet das im Rahmen der Thüringer Bachwochen stattfindende 20. Bach-Festival. Der erste Tag ist besonders dem Nachwuchs vorbehalten. In der Bachkirche gibt es um 9 und 11 Uhr das Stück „Die fabelhafte Musik der Madame Jig“, um 17 Uhr präsentiert die Musikschule das Konzert „Kleine Hände, große Musik“, das zum 19. Mal stattfindet. 19.30 Uhr beginnt im Theater ein Cello-Konzert. Höhepunkte der über 20 Programmpunkte werden die Konzerte mit Bach-Werk-Vokal Salzburg, Merseburger Hofmusik/Collegium, Vocale Leipzig sowie Lina Tur Bonet Freitag bis Sonntag jeweils 19.30 Uhr in der Bachkirche sein.