Für einen Moment wird es sogar turbulent: Ein Diebstahl führt Kapitän Parger und den mutmaßlichen Gauner (gespielt von Paul Sundheim) zusammen. Die entsprechende Szene wurde in Bangkoks Altstadt gedreht.

Dreharbeiten bei Tropenhitze

Wer bei den Dreharbeiten dabei war, konnte sehen, wie viel Aufwand hinter wenigen Filmminuten steckt: Komparsen werden angeheuert, Straßen vorübergehend gesperrt, Abläufe wieder und wieder geprobt. Und das bei Temperaturen, die auch am Abend noch weit über 30 Grad liegen.

Die Stadt liefert die Kulisse, doch bis eine Szene im Kasten ist, braucht es stundenlange Präzisionsarbeit - und reichlich Ventilatoren sowie flinke Maskenbildner, die den Darstellern den Schweiß von der Stirn tupfen.

Natürlich beugt sich Bangkok im "Traumschiff" gelegentlich der Dramaturgie. Es wirkt mitunter, als lägen die alte Königsstadt Ayutthaya mit ihren Unesco-geschützten Tempeln und die thailändische Hauptstadt gleich nebeneinander - oder als befände sich die Metropole direkt am Meer. Aber geografische Genauigkeit war noch nie die größte Stärke dieser Fernsehreihe. Dafür gibt es reichlich Fernweh, große Gefühle und eine Extraportion Exotik.

Liebeserklärung an eine Stadt

Am Ende aber ist Bangkok der eigentliche Star dieser Folge: eine Stadt, die sich nicht in Sehenswürdigkeiten erschöpft, sondern die mit ihrer Energie, ihren Gegensätzen und ihrer Lebenslust sofort in ihren Bann zieht. Köchin Milena bringt es auf den Punkt: "Die Atmosphäre, die Menschen, das Essen – mich hat's voll erwischt."

Auch Barkeeper Niklas kommt ins Schwärmen. Für eine Nacht mixt er in einer spektakulären Skybar Drinks über den Dächern der Stadt. "Der Ausblick ist Wahnsinn!", ruft er. Sein thailändischer Kollege ergänzt: "Die ganze Stadt ist Wahnsinn." Viel mehr lässt sich über Bangkok eigentlich nicht sagen.