Am kommenden Samstag, 22. März, findet der 32. Veilsdorfer Waldlauf/Helmut-Hoyer-Gedächtnislauf statt. Dieses Laufevent übernimmt jedes Jahr den Start für die Serie Werra-Rennsteig-Cup. Auch in diesem Jahr ist das Organisationsteam um Vanessa Brehm-Matthes, Danny Schmidt und Christine Bernhardt bemüht, dass die Veranstaltung für alle Teilnehmer ein voller Erfolg wird. Die Strecken verlaufen wie üblich um den Weihbachgrund und durch den Wald – getreu dem Veranstaltungsnamen. Alle Laufinteressierten sind herzlichst eingeladen, über die verschiedenen Strecken – sie sind zwischen 500 Metern und neun Kilometern lang – an den Start zu gehen. Die Streckenpläne können bereits über die offizielle WRC-Internetseite ( wrc-hildburghausen.de ) eingesehen werden.