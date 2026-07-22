Es sind noch vier Wochen bis zum Crosslauf rund um das am 12. September 1926 eröffnete Kultstadion Kaffeetälchen. Kurz davor hieß es damals: „Am morgigen Sonntag findet die Einweihung der Turnhalle und des neuen Fest- und Sportplatzes im Kaffeetälchen statt. Unter anderem werden Waffenfreiübungen der Turn- und Sportvereine, Reigenfahren der Radfahrervereine, sowie Reigen der Schulkinder und Fußballwettspiele vorgeführt. Auch werden die beiden Gesangvereine und der Musikverein zur Verschönerung des Festes beitragen.“
Am 22. August in Tiefenort Ein Lauf zum 100-Jährigen
Mirco Robus 22.07.2026 - 20:30 Uhr