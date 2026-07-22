Es sind noch vier Wochen bis zum Crosslauf rund um das am 12. September 1926 eröffnete Kultstadion Kaffeetälchen. Kurz davor hieß es damals: „Am morgigen Sonntag findet die Einweihung der Turnhalle und des neuen Fest- und Sportplatzes im Kaffeetälchen statt. Unter anderem werden Waffenfreiübungen der Turn- und Sportvereine, Reigenfahren der Radfahrervereine, sowie Reigen der Schulkinder und Fußballwettspiele vorgeführt. Auch werden die beiden Gesangvereine und der Musikverein zur Verschönerung des Festes beitragen.“