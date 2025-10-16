 
Zwölf Tage im Zeichen des Jazz

Fast zwei Wochen im November stehen ganz im Zeichen der Musik. Auch in der ehemaligen Weltspielzeugstadt. Darüber informieren nun die Sonneberger Jazzfreunde.

 
Am 2. November geht's los: Zwölf Tage im Zeichen des Jazz
Die Musiker von „Pro Art“ wollen die Groove-Offensive starten. Foto: Sonneberger Jazzfreunde

Der Herbst ist mit kühleren Temperaturen und stürmischen Winden ins Land gezogen und verwöhnt uns dieses Jahr mit einer außergewöhnlichen Apfel- und Birnenernte, wie das im Spätsommer auch schon mit Zwetschgen und Mirabellen geschah. Wenn es dann im November auf die finale Phase dieser Jahreszeit zugeht und es draußen richtig unwirtlich wird, können sich die zahlreichen Musikfans aus der Region Südthüringen/ Oberfranken auf eine ganz andere Art von Früchten freuen: Mit den 39. Sonneberger Jazztagen steht dem geneigten Publikum wieder eine reiche musikalische Ernte ins Haus. Das über die Landesgrenzen hinweg ausstrahlende Event der Jazzmusik findet vom 2. bis zum 15. November statt. Aus organisatorischen Gründen gibt es zwischen dem Opening am 2. November und der Friday Night Party am 14. November eine Terminpause. Trotzdem bieten die Veranstalter auch dieses Mal wieder ein Festivalticket an, das finanzielle Vorteile gegenüber den Eintrittspreisen für einzelne Konzerte bringt.

Internationales Programm

Mit der dankenswerten Unterstützung durch die Stadt Sonneberg, den Landkreis und die zahlreichen Sponsoren und Spender ist es den Machern des Festivals wieder gelungen, ein attraktives und mit interessanten Künstlern gespicktes Programm auf die Beine zu stellen.

Genau genommen warten die Jazztage in ihrer 39. Ausgabe mit gleich zwei Headlinern auf. Das erste Highlight steht bereits mit dem Opening am 2. November an, wenn sich um 18 Uhr im Gesellschaftshaus die Bühne öffnet für „Chet On The Beach“ – einem Crossover-Projekt aus Jazzmusik, Schauspiel, Gesang und Projektion. Dabei handelt es sich um eine Bühnen-Hommage an den großartigen und einflussreichen Jazztrompeter Chet Baker aus den USA. Die Kombination von Live-Musik und Schauspiel bietet persönliche und überraschende Einblicke in das bewegende Leben des legendären Jazzmusikers. Soundcollagen und Projektionen sorgen dabei für immer neue Stimmungen. Besonders erwähnenswert ist das Mitwirken des Schauspielers, Erzählers und Regisseurs Sascha Rotermund, der gerade der jüngeren Generation als Synchronsprecher des britischen Darstellers Benedict Cumberbatch (Hauptfigur in „Sherlock“/ Doctor Strange in „Marvel“) bekannt sein dürfte. „Chet On The Beach“ – das ist wirklich ganz großes Kino! Nach der Terminpause geht es dann am 14. November um 20 Uhr im Gesellschaftshaus für alle Tanzwütigen mit der „Friday Night Party“ weiter. Dazu reist die legendäre Thüringer Fusion-Band „Pro Art“ um den Hammond-Organisten Andi Geyer an, die in großer Besetzung mit einem vierstimmigen Bläsersatz auftrumpfen wird. Kaum ein Bein wird mehr stille stehen, wenn diese Jungs ihre Groove-Offensive starten und dem geneigten Publikum ihre Riffs aus Blues, Soul, Funk und Latin um die Ohren hauen. Das ist Tanzmusik auf höchstem Niveau. Zeitgleich läuft im Lindenhof

Foto: Sonneberger Jazzfreunde

Neustadt-Ketschenbach die beliebte Veranstaltung „Have A Good Time“, wie immer dem traditionellen Jazz verpflichtet und mit absoluter Gute-Laune-Garantie. Dafür sorgt die polnische Formation „Playing Family“ aus Krakau. Gespielt wird eine Mischung aus Swing und Oldtime-Jazz, munter aufgelockert mit Gesangseinlagen und sichtlichem Spaß an der Unterhaltung der Gäste. Das ist in Europa nicht unbemerkt geblieben und so stehen zahlreiche Konzerte in Dänemark, Niederlande, Deutschland und Frankreich in der Bilanz.

Samstag kostenlos abfeiern

Natürlich darf der eintrittsfreie „Saturday Morning“ am 15. November um 11 Uhr im Gesellschaftshaus im Programm der Jazztage nicht fehlen. Auch hier begeben sich die Männer von „Playing Family“ auf die Spuren jener Idole, für die der Sound aus New Orleans zur musikalischen Richtschnur wurde. Zum Finale der 39. Jazztage gibt es am 15. November um 20 Uhr im Gesellschaftshaus ein außergewöhnliches Orchesterkonzert, das einen jazzinspirierten Tribut an die britische Art-Rock-Legende „Yes“ bietet – mit besonderem Fokus auf ihren internationalen Hit „Owner of a Lonely Heart“ von 1983 (Nr.1 in USA). Der in Deutschland lebende russische Ausnahmehornist Arkady Shilkloper ließ sich bereits 2015 von der komplexen Musik dieser Band inspirieren und nahm zusammen mit dem Omsk Philharmonic Orchestra das Album „Owner of a Lonely Horn“ auf – eine faszinierende Neuinterpretation von „Yes“-Klassikern im orchestralen Jazzgewand.

Foto: Sonneberger Jazzfreunde

Besondere Premiere in Sonneberg

In Sonneberg erlebt dieses Programm nun eine ganz besondere Premiere: Unter der Leitung von Thilo Wolf musiziert erstmals ein eigens für diesen Abend zusammengestelltes Orchester mit Streichern, Holz- und Blechbläsern, ergänzt durch ein Jazztrio. Es spielt gemeinsam mit den Solisten Arkady Shilkloper (Waldhorn, Flügelhorn, Alphorn), Matthias Schriefl (virtuoser Multiinstrumentalist aus den Alpen) und Norbert Nagel (Klarinette, bekannt für seine genreübergreifende Musikalität). Special Guest ist das renommierte „Modern String Quartet“ aus München als Teil des Orchesters - mit solistischen Akzenten. Neben den spektakulären „Yes“-Adaptionen erwartet das Publikum eine Vielzahl weiterer Highlights aus Jazz und Pop, die das Konzert zu einem abwechslungsreichen und emotionalen Erlebnis machen.

Einer schönen Tradition folgend gibt es zum Epilog der Jazztage einen Kinoabend in den Kammerlichtspielen Sonneberg. Am 21. November wird dort um 19 Uhr der Film „Köln 75“ gezeigt. Erzählt wird die Geschichte der 18-jährigen Vera Brandes, die unter widrigen Umständen ein Konzert des berühmten Pianisten Keith Jarrett vorbereitet, dessen Plattenmitschnitt später als „The Köln Concert“ zu einem der erfolgreichsten Jazz-Alben der Musikgeschichte werden wird.

Der Kartenvorverkauf für die Sonneberger Jazztage hat bereits im August begonnen. Weitere Informationen und Hinweise dazu unter www.son-jazz.de/tickets.html

Die Veranstalter weisen darauf hin, dass die Bestellung der Tickets über Reservix auch an den Kartenvorverkaufsstellen Tourist-Info Sonneberg, Neue Presse Coburg und Buchhandlung Stache Neustadt möglich ist. Die Karten können vor Ort ausgedruckt werden. Karten sind auch an der Abendkasse erhältlich.