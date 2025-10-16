Am 2. November geht’s los: Zwölf Tage im Zeichen des Jazz

Der Herbst ist mit kühleren Temperaturen und stürmischen Winden ins Land gezogen und verwöhnt uns dieses Jahr mit einer außergewöhnlichen Apfel- und Birnenernte, wie das im Spätsommer auch schon mit Zwetschgen und Mirabellen geschah. Wenn es dann im November auf die finale Phase dieser Jahreszeit zugeht und es draußen richtig unwirtlich wird, können sich die zahlreichen Musikfans aus der Region Südthüringen/ Oberfranken auf eine ganz andere Art von Früchten freuen: Mit den 39. Sonneberger Jazztagen steht dem geneigten Publikum wieder eine reiche musikalische Ernte ins Haus. Das über die Landesgrenzen hinweg ausstrahlende Event der Jazzmusik findet vom 2. bis zum 15. November statt. Aus organisatorischen Gründen gibt es zwischen dem Opening am 2. November und der Friday Night Party am 14. November eine Terminpause. Trotzdem bieten die Veranstalter auch dieses Mal wieder ein Festivalticket an, das finanzielle Vorteile gegenüber den Eintrittspreisen für einzelne Konzerte bringt.