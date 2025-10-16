Am 2. November geht’s los: Zwölf Tage im Zeichen des Jazz

Genau genommen warten die Jazztage in ihrer 39. Ausgabe mit gleich zwei Headlinern auf. Das erste Highlight steht bereits mit dem Opening am 2. November an, wenn sich um 18 Uhr im Gesellschaftshaus die Bühne öffnet für „Chet On The Beach“ – einem Crossover-Projekt aus Jazzmusik, Schauspiel, Gesang und Projektion. Dabei handelt es sich um eine Bühnen-Hommage an den großartigen und einflussreichen Jazztrompeter Chet Baker aus den USA. Die Kombination von Live-Musik und Schauspiel bietet persönliche und überraschende Einblicke in das bewegende Leben des legendären Jazzmusikers. Soundcollagen und Projektionen sorgen dabei für immer neue Stimmungen. Besonders erwähnenswert ist das Mitwirken des Schauspielers, Erzählers und Regisseurs Sascha Rotermund, der gerade der jüngeren Generation als Synchronsprecher des britischen Darstellers Benedict Cumberbatch (Hauptfigur in „Sherlock“/ Doctor Strange in „Marvel“) bekannt sein dürfte. „Chet On The Beach“ – das ist wirklich ganz großes Kino! Nach der Terminpause geht es dann am 14. November um 20 Uhr im Gesellschaftshaus für alle Tanzwütigen mit der „Friday Night Party“ weiter. Dazu reist die legendäre Thüringer Fusion-Band „Pro Art“ um den Hammond-Organisten Andi Geyer an, die in großer Besetzung mit einem vierstimmigen Bläsersatz auftrumpfen wird. Kaum ein Bein wird mehr stille stehen, wenn diese Jungs ihre Groove-Offensive starten und dem geneigten Publikum ihre Riffs aus Blues, Soul, Funk und Latin um die Ohren hauen. Das ist Tanzmusik auf höchstem Niveau. Zeitgleich läuft im Lindenhof