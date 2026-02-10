Auch wenn sie selbst in ihrem nächsten Umfeld erfahren hat, dass es immer Ausnahmefälle gibt, innerhalb der großen, gesellschaftlichen Trends, so ist für Marion Seeber doch eindeutig, wie es um die Lage von älteren und alten Menschen bestellt ist in Thüringen. Und wohl nicht nur in diesem Bundesland, weil man die Erfahrungen Seebers verallgemeinern darf, jedenfalls auf ganz Ostdeutschland. Immerhin sind sich die Strukturen im Osten der Republik auch mehr als 35 Jahren nach der Wiedervereinigung noch immer ziemlich ähnlich.