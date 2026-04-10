– Nachdem der Straßenbau Webergasse/Fröschgasse in Römhild nach der jüngsten Bauberatung am Gründonnerstag kurz vor dem Abschluss steht, steht schon eine weitere umfangreiche Maßnahme an, informiert Andreas Peter vom Stadtbauamt. Dabei geht es um den grundhaften Straßenausbau, die Straßenbeleuchtung und den Neubau der Kanalisation im Bereich Langsgasse, Schlundgasse und An der Mauer. Dazu hieß es in der Stadtratssitzung, dass zur Fortführung des Sanierungsprogrammes „Altstadt Römhild“ nun als weiterer Bauabschnitt der Kanal- und Straßenbau in den angeführten Straßen in Angriff genommen werde.