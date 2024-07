Trotz teils widriger Witterungsbedingungen haben sich am Samstagabend Bewohner und Gäste der Stadt Hildburghausen auf dem Marktplatz eingefunden, um das diesjährige Altstadtfest zu feiern. Spielte die Band Epilog noch vor einem überschaubaren Publikum im Regen, füllte sich der Platz vor der Bühne auf dem Altmarkt, als das Wetter besser wurde und der Auftritt von Vize Udo anstand. Insgesamt etwa 300 Besucher waren in die Hildburghäuser Innenstadt gekommen, um die Musik vor den drei aufgestellten Bühnen am Immanuel-Kant-Platz, am Altmarkt und in der Unteren Marktstraße zu genießen. „Der sieht ja wirklich aus wie Udo Lindenberg“, hörte man es durch die Menge raunen, als Vize Udo die Bühne betrat. In feinster Lindenberg-Manier begeisterte er das Publikum, dass sich auch von einem zwischenzeitlichen Regenschauer nicht aus dem Takt bringen ließ. „Ich finde das Altstadtfest in diesem Jahr richtig gut. Es könnte nur ein bisschen mehr von den Leuten angenommen werden, aber ich glaube es liegt einfach am Wetter“, sagt Stefan Sommer aus Hildburghausen. Bürgermeister Patrick Hammerschmidt ist zufrieden mit dem Ablauf des Altstadtfestes: „Wir haben versucht, die Kritikpunkte der vergangenen Jahre aufzugreifen und den Zeitgeist der Leute zu treffen. Ob Neunziger, Livemusik oder Heidewitzka-Sound – da ist für jeden etwas dabei. Und Vize Udo ist ein richtiger Publikumsmagnet, denn das Double eines großen Stars hatten wir auf dem Altstadtfest noch nie.“ Auch die Musiker waren durchweg zufrieden mit der Stimmung auf dem Marktplatz. „Ich habe größten Respekt vor diesem Panikpublikum. In anderen Städten hauen alle ab, wenn es anfängt zu regnen, aber hier haben einfach alle weiter gefeiert“, sagt Vize Udo, Arndt Rödiger.