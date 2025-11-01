„Traumhaft“ – so beschreibt Mirko Krüger die Stadt Suhl, zumindest ihre geografische Lage mitten im Thüringer Wald. Dabei geht es dem gebürtigen Erfurter gar nicht um die Berge und die Waldidylle, sondern um die Innenstadt. In seinem jüngst erschienenen Buch „Heimatschätze“ hat er Ausflüge in die schönsten Thüringer Altstädte unternommen. 17 davon hat er sich angeschaut, darunter natürlich Erfurt und Weimar, Meiningen und Schmalkalden, Arnstadt, Eisenach und Mühlhausen.