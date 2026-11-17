Frauen wissen: Es gibt Schuhe, die man besser nur im Sitzen trägt, weil sie zwar hübsch aussehen, aber die Füße beim Gehen gnadenlos quälen. Ganz ähnlich verhält es sich mit vielen Kopfsteinpflasterdecken, die sich auf Altstadtstraßen und -plätzen ausbreiten und dem historischen Stadtbild nachempfunden sind. Der unregelmäßig geformte Naturstein schafft Flair, macht etwas her in den Augen der Besucher. Doch hat man Mühe, überhaupt darauf zu laufen, weil sich die Unebenheiten durch die Schuhsohlen drücken, Absätze einquetschen oder zerschrammen und zudem einen unsicheren Gang provozieren. Das wird erst recht zum Problem, wenn man sowieso nicht so gut zu Fuß ist oder höhere Schuhe trägt. Ganz zu schweigen davon, wie mühsam sich Rollstühle, Rollatoren oder Kinderwagen auf dem holperigen Gestein fortbewegen lassen.