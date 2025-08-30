Über die Anschaffung von City-Touch-Tafeln für die Ilmenauer Innenstadt haben in den vergangenen Tagen zwei Stadtrats-Ausschüsse diskutiert. Vorausgegangen war eine Beschlussvorlage, die die Fraktion Pro Bockwurst dazu erarbeitet und bereits im Juli eingereicht hatte. Darin geht es um drei solcher Tafeln, die an markanten Plätzen in der Innenstadt aufgestellt werden sollten. Vom Haupt- und Finanzausschuss (HuF) wurde das Thema in den Wirtschafts- und Tourismusausschuss (WuT) verwiesen – der Ausschuss befasste sich am Montag ausführlich mit dem Thema. Dort hatten die PBW-Fraktionsmitglieder Hans-Jochen Dietz und Michael Roß (sachkundiger Bürger) den Vorschlag nochmals vorgestellt.