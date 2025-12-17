Besonders nachdenklich stimmt an dieser Geschichte weniger das Ende der Kleiderkammer als der Umgang des Landkreises mit einem langjährigen ehrenamtlichen Angebot. Zehn Jahre lang hat der Verein „Brücken bauen“ eine Lücke geschlossen, die staatliche Strukturen nicht füllen konnten oder wollten. Bedürftige Menschen fanden dort Hilfe – getragen allein von freiwilligem Engagement. Umso befremdlicher wirkt, dass plötzlich Mietkosten ins Spiel gebracht werden.