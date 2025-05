Ein altes T-Shirt, eine Hose, die nicht mehr passt – zu schade, um die Kleidung einfach wegzuwerfen. Also warum nicht spenden? Die Altkleidercontainer, die sich an vielen Ecken Meiningens finden lassen, sind eine bequeme Möglichkeit, den eigenen Kleiderschrank zu entrümpeln und dabei etwas Gutes zu tun. Doch seit Anfang des Jahres hat sich einiges geändert: Mit einer neuen EU-Richtlinie dürfen Textilien nicht mehr im Restmüll entsorgt werden. Stattdessen sollen sie getrennt gesammelt und verwertet werden – je nachdem, ob sie noch tragbar oder bereits beschädigt sind. Was in der Theorie nach einem sinnvollen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit klingt, sorgt in Meiningen aktuell für Chaos.