Altkanzlerin: Merkel könnte sich Frau als Bundespräsidentin gut vorstellen

Merkel: Viel geschafft, aber noch vieles zu tun

"Wir haben vieles geschafft – aber wir haben noch vieles zu tun", sagte Merkel nun. Natürlich gebe es Defizite, die man nicht aus dem Auge verlieren dürfe. Man dürfe aber auch einen Blick darauf werfen, wie viele der damals angekommenen Flüchtlinge es geschafft hätten, beispielsweise hier in Arbeit seien. "Das ist schon auch eine riesige Leistung, die dort vollbracht wurde." Einerseits von den Menschen, die hierhergekommen seien, und andererseits von Deutschland als aufnehmendem Land, betonte die CDU-Politikerin. Sie räumte aber beispielsweise ein, sie habe damals nicht gesehen, wie schwierig es sei, ausreisepflichtige Menschen auch wieder außer Landes zu bringen.