Etwa zweieinhalb Jahre ist es her, da hat das Martinrodaer Unternehmen Projekt 95 das alte Porzellanwerk in Ilmenau übernommen. Der Umbau zum Ilmwerk stieß zunächst auf unausgesprochene Skepsis. Längst ist erkennbar, wie sich das Objekt in Richtung Zukunft wandelt. (Foto: Klaus-Ulrich Hubert)