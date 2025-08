„Mi schwatze on babbeln, bi ons de schnowel gewasse is“ lautet das Motto der Mundartgruppe „Motzings Enkele“. Seit über 15 Jahren treten sie im Landreis Schmalkalden-Meiningen auf. Was 2011 als Schreibwerkstatt begann, füllt heute ganze Säle mit begeisterten Zuschauern. Die neun Mitglieder treffen sich mehrmals im Jahr, um ihre eigens verfassten Gedichte und Texte vorzutragen. Sie beratschlagen einander, ob auch wirklich alles nach der Mundart verfasst wurde, oder ob sich doch irgendwo ein hochdeutscher Begriff mit hineingeschlichen hat. Die Mitglieder stammen allesamt aus verschiedenen Orten Südthüringens und sprechen demnach unterschiedliche Dialekte. Von Zella-Mehlis über Neubrunn bis nach Herpf ist alles dabei. Ihren ersten Auftritt hatte die Gruppe im Jahr 2013. Schnell stand fest, dass die Räumlichkeiten des Baumbachhauses aufgrund der hohen Zuschauerzahlen nicht mehr ausreichen und so wurden die Auftritte der „Motzings Enkele“ ins Theatermuseum verlegt.