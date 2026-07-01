Handwerkskunst und Muskelkraft will der Förderverein „Thüringer Kräutergarten/Olitätenland“ beim ersten Sensenfest in Großbreitenbach miteinander verbinden.
Altes Handwerk Ein Ort sucht den Sensen-Meister
Marina Hube 01.07.2026 - 06:00 Uhr
Muskelkraft statt Motorengeräusch: In Großbreitenbach steigt am Wochenende das erste Sensenfest. Teilnehmer und Neulinge können altes Handwerk selbst ausprobieren.
Handwerkskunst und Muskelkraft will der Förderverein „Thüringer Kräutergarten/Olitätenland“ beim ersten Sensenfest in Großbreitenbach miteinander verbinden.