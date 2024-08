Ein Loch war schon im Frühjahr im Dach, als das ehemalige Golfhotel in Oberhof den Besitzer wechselte. Bis zu einer Begehung im Juni war dieses schon erheblich gewachsen. Nun ist ein Giebel des denkmalgeschützten Gebäudes eingestürzt und mit ihm Teile der Fassade. Dadurch ist der Bau aus dem Jahr 1912 in dem Bereich so instabil, dass zu befürchten ist, dass weitere Teile des Gebäudes einstürzen und dann möglicherweise auf die nur wenige Meter entfernte öffentliche Straße fallen. Daher entschieden Vertreter des Landratsamts Schmalkalden-Meiningen, der Stadtverwaltung Oberhof und der Polizei am Donnerstag, eine Straßensperrung in dem Bereich des ehemaligen Golfhotels einzurichten.