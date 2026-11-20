Was kostet das den Staat?

Die Ausgaben des Bundes für die Frühstartrente sollen zunächst bei 198 Millionen Euro im Jahr liegen und bis 2030 auf 411 Millionen Euro steigen.

Wozu soll die Frühstartrente junge Menschen motivieren?

Die Frühstartrente soll auch dafür sorgen, dass sich mehr junge Leute mit dem Aktienmarkt auseinandersetzen. Sie sollen die Wertentwicklung in ihren eigenen Depots spüren - und auch sehen, dass sich ein vorübergehendes Minus auf lange Sicht oft ausgleicht.

So sollen Anreize entstehen, die private Vorsorge im Erwachsenenalter mit eigenen Beiträgen fortzuführen. Denn private Vorsorge wird in den nächsten Jahren immer wichtiger werden. Dafür hat die Bundesregierung einen Nachfolger für die wenig beliebte private Riester-Rente entwickelt. Diese neuen Altersvorsorgeverträge können ebenfalls ab Januar abgeschlossen werden.

Wie wird das Konzept bewertet?

Die Deutsche Kreditwirtschaft begrüßt die Pläne. Die Frühstartrente ergänze das geplante Altersvorsorgedepot um ein Angebot für Kinder und Jugendliche und erleichtere den frühzeitigen Einstieg in die kapitalgedeckte Altersvorsorge. "Sie kann einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, junge Menschen früh an den langfristigen Vermögensaufbau über den Kapitalmarkt heranzuführen", hieß es in einer Stellungnahme.

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) betonte im Bundesrat, es gehe auch um Gerechtigkeit. Die Frühstartrente könne auffangen, dass sich viele Familien eine frühe Vorsorge für ihre Kinder nicht leisten könnten. Generell gelte: Bei der Rente dürften nicht unterschiedliche Generationen gegeneinander ausgespielt werden.

Gibt es auch Kritik?

Ja. Die Grünen sprachen im Bundestag von einem Zweiklassensystem. Wer in der "Elternlotterie" Glück habe, könne aus der Frühstartrente mit Zuzahlungen sehr viel mehr machen als eine kleine Starthilfe für die Altersvorsorge. Außerdem: Falls das Geld in der kollektiven Anlage bis zum 35. Geburtstag nicht abgerufen werde, falle es zurück an den Staat.