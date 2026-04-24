Die Zahlung aus der zweiten Säule variiert stark, je nach Versicherung. Durchschnittlich haben Rentner aus erster und zweiter Säule umgerechnet rund 4.800 Euro im Monat, Rentnerinnen rund 3.200 Euro. Dazu kommen die während des Berufslebens angesparten Beträge aus der dritten Säule. Das hört sich viel an, aber die Lebenshaltungskosten sind auch hoch - ebenso wie die Krankenkassenbeiträge, die Rentner meist ohne Zuschüsse tragen müssen.

Flexibler Renteneintritt in Schweden

In Schweden kann man ab einem bestimmten Alter selbst entscheiden, wann man in Rente geht. Aktuell geht das etwa für die Jahrgänge ab 1963 frühestens mit 64 Jahren. Die Zahl ist an die Lebenserwartung gekoppelt, sie dürfte also steigen. In der Regel fällt die Rente umso höher aus, je mehr jemand verdient und je später die Person in Rente geht. Alle zahlen ein – auch Beamte und Selbstständige.

Ein weiterer Unterschied zu Deutschland: die sogenannte Prämienrente. Von insgesamt 18,5 Prozent Rentenbeitrag geht der größte Teil in ein umlagefinanziertes System wie in Deutschland, aber 2,5 Prozent in die Prämienrente. Die wird in Fonds angelegt, die die Schweden selbst auswählen können. Treffen sie keine Wahl, landet das Geld im staatlichen Standardfonds.

Frankreich: Reform unter Protest

In Frankreich gingen Menschen Ende 2023 im Schnitt im Alter von 62 Jahren und 9 Monaten in Rente. Ausgezahlt wurde im Schnitt eine Rente von 1.666 Euro brutto im Monat. In dem Jahr war unter massiven Protest beschlossen worden, das gesetzliche Rentenalter schrittweise von 62 auf 64 Jahre anzuheben. Diese Anhebung wurde inzwischen ausgesetzt.

Tatsächlich begann der Ruhestand für viele aber bereits vor der Reform später - aus finanziellen Gründen: Wer für eine volle Rente nicht lange genug eingezahlt hatte, arbeitete länger. Mit 67 gab es dann unabhängig von der Einzahldauer Rente ohne Abschlag. Wer besonders früh angefangen hat zu arbeiten, kann nach einer festgelegten Einzahldauer auch früher abschlagsfrei in Rente.

Rente mit 68 in Großbritannien

Großbritannien hat das gesetzliche Rentenalter für jüngere Jahrgänge - genauer gesagt für alle ab dem 5. April 1977 Geborene - inzwischen auf 68 Jahre angehoben. Es gibt die Möglichkeit, später in Rente zu gehen und dafür eine Erhöhung oder Abschlagszahlung zu bekommen.

Finanziert wird die staatliche Rente über die sogenannten National-Insurance-Beiträge. Anspruch hat nur, wer mindestens zehn Jahre eingezahlt hat. Die volle Rente von derzeit rund 240 Pfund in der Woche erhält man nach mindestens 35 Beitragsjahren. Als auskömmlich gilt das mit umgerechnet etwa 1.108 Euro für vier Wochen nicht. Arbeitgeber sind daher verpflichtet, anteilig in eine private Altersvorsorge ihrer Mitarbeitenden einzuzahlen. Die Regierung setzt zudem steuerliche Anreize, um Investitionen in private Rentenfonds zu fördern.