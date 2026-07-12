Altersvorsorge Rente und Pension - Wie groß sind die Unterschiede?

Berlin - Renten und Pensionen in Deutschland unterscheiden sich erheblich - nicht nur hinsichtlich der durchschnittlichen Höhe. Eine neue Ausarbeitung der Wissenschaftlichen Dienste des Bundestags für die Linke zeigt die großen Unterschiede. Der durchschnittliche Zahlbetrag bei den rund 20 Millionen Altersrentnerinnen und -rentnern lag Ende 2024 bei 1.154 Euro im Monat. Die 1,4 Millionen Pensionäre des öffentlichen Dienstes erhielten Anfang 2025 ein durchschnittliches Ruhegehalt von 3.416 Euro brutto im Monat. Beide Systeme seien aber so unterschiedlich, dass ein Vergleich von Beamtenversorgung und der Rentenversicherung "nur schwer möglich" sei, stellt der Parlamentsdienst fest.