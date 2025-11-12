Altersvorsorge Machen kleine Renten arm?

Auch bei der Rentenversicherung ist man auf die weitere Reformdebatte und die Rentenkommission gespannt. Gunkel wies die Forderungen nach Beamten in die gesetzliche Rente zurück, allein schon, weil der Bund für die meisten Beamte gar nicht zuständig sei. Alternativ könnten weniger Menschen verbeamtet werden, so Gunkel.

Rentenpräsidentin Roßbach verwies darauf, dass für jegliche Umverteilung von Reich zu Arm das Steuersystem besser geeignet sei, solange es in Deutschland "ein fragmentiertes Alterssicherungssystem" gebe. Nicht nur die gesetzliche Rentenversicherung dient als Absicherung. Für Beamtinnen und Beamten, aber auch Ärzte, Anwälte oder Architekten gibt es eigene Absicherungssysteme.