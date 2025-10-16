Altersvorsorge Koalition trotz Streit zuversichtlich bei Rente

Berlin - Trotz Differenzen hat sich die Koalition bei der Einbringung ihres geplanten Rentenpakets zuversichtlich über eine Einigung gezeigt. Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) bestand im Bundestag auf der geplanten Stabilisierung des Rentenniveaus in Deutschland mit Milliardensummen. "Das muss jetzt auch gelten", sagte sie. Die Junge Gruppe der Unionsfraktion, die die Pläne in einem Papier als "in seiner jetzigen Ausgestaltung nicht zustimmungsfähig" bezeichnet hatte, setzt auf nun beginnende weitere Beratungen.