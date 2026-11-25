München - Die Garantiezinsen für Lebensversicherungen werden ungeachtet des durch den Irankrieg ausgelösten Inflations- und Zinsschubs bis Ende 2028 aller Voraussicht nach nicht steigen. Die Deutsche Aktuarvereinigung empfiehlt dem Bund, den sogenannten Höchstrechnungszins auch im übernächsten Jahr unverändert bei einem Prozent zu belassen. Ein Grund sind die durch die unsichere Weltlage ausgelösten Schwankungen an den Finanzmärkten. Die Aktuarvereinigung ist der Fachverband der Versicherungsmathematikerinnen und -mathematiker in Deutschland.