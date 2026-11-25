Eine Geldanlage für fast alle

Lebensversicherungen sind nach wie vor eine äußerst beliebte Form der Geldanlage - laut Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft gab es im Jahr 2025 knapp 83 Millionen Verträge in Deutschland, fast so viele wie Einwohner. Die höchste Garantieverzinsung gab es in den 1990er Jahren mit vier Prozent, 2022 war der Tiefstand von nur noch 0,25 Prozent erreicht. Dem Ende der Nullzinsphase folgte 2025 die Anhebung auf ein Prozent, bei der es nun auch 2028 bleiben soll.