Altersverifikation: KI soll Kinder unter 13 von Meta-Plattformen fernhalten

Berlin/Menlo Park - Der US-Technologiekonzern Meta weitet den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) aus, um das Alter von Kindern und Jugendlichen auf Plattformen wie Instagram, Facebook und Threads künftig strenger zu kontrollieren. Die neuen Maßnahmen zielten zum einen darauf ab, Kinder unter 13 Jahren von den Plattformen zu entfernen, teilte das Unternehmen mit. Außerdem sollen Jugendliche, die sich fälschlicherweise als Erwachsene ausgeben, in strengere Sicherheitseinstellungen gezwungen werden. Die Funktionen werden nun weltweit und damit auch in Deutschland eingeführt.