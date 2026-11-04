Alterssicherung: Wie viele Ältere nutzen die umstrittene Frührente?

Berlin - Zuletzt sind nur 37 Prozent eines Jahrgangs laut einer neuen Untersuchung regulär in Rente gegangen - die anderen gingen demnach früher in den Ruhestand. Der Trend zur Frührente setzte sich laut der Erhebung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) damit auch im vergangenen Jahr fort. 2025 bezogen 1,1 Millionen Menschen der Jahrgänge 1960 bis 1963 eine Altersrente, obwohl sie die Regelaltersgrenze noch nicht erreicht hatten. Der Kurzbericht des arbeitgebernahen Instituts liegt der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vor.