Margot Weigelt hat ihre Wohnung schon bezogen. Vielmehr ist sie mit Hilfe zweier Angehöriger am Montagvormittag gerade noch dabei, sich ihre neuen vier Wände gemütlich einzurichten. Die befinden sich im ersten Geschoss im Wohnblock in der Prachaticer Straße 15 bis 21. Dort, wo in den vergangenen vier Jahren knapp 8 Millionen Euro investiert wurden, um mit einem betreuten Wohnangebot altersgerechten Wohnraum inklusive einer Tagespflege zu schaffen.