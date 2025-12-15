Ab 2026 benötigen alle Rentnerinnen und Rentner in Deutschland ein Girokonto, auf das die Rente überwiesen werden kann. Darauf weist die Deutsche Rentenversicherung hin. Noch immer gibt es rund 3500 Rentner in Deutschland, die ihre Rente bislang auf eigenen Wunsch in bar erhalten. Sie bekommen monatlich eine Zahlungsanweisung zur Verrechnung zugesandt, die sie bei einer Filiale der Postbank zur Auszahlung vorlegen können. Zum Ende des Jahres wird dieser Service jedoch eingestellt.