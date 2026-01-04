Es sind Worte, die verletzen sollen, deren tiefere Bedeutung sich aber kaum erschließt, wenn sie schnell in die sozialen Medien gekippt werden. Beleidigungen wie „Geh sterben, Alter!“ oder „Du alter Sack!“ Auch im Streit auf Parkplätzen oder in Disputen an Parkbänken fallen solche Beleidigungen, wie seit Jahrzehnten schon. Jünger sind Anfeindungen, in denen zum Beispiel Ü30-Veranstaltungen – die es tatsächlich noch gibt – zu „Gammelfleisch-Partys“ erklärt werden.