Unternehmer Wolfgang Grupp und seine Ehefrau Elisabeth Grupp in der ARD-Talkshow Maischberger im WDR Studio Köln: Am 17. Juli 2025 wurde durch einen Brief des Unternehmers an die Trigema-Belegschaft öffentlich, dass Wolfgang Grupp zuvor versucht hatte, sein Leben zu beenden. Als Grund für den gescheiterten Selbstmord-Versuch gab er Altersdepressionen an. (Foto: Imago/Panama Pictures)