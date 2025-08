Es war nur eine Zehntelsekunde. Hannes war glücklich. Er hatte das Rennen gemacht. Und Luis, der Zweite, freute sich mindestens genauso. Denn was ist schon eine Zehntelsekunde? Beide Jungs waren fast gleich schnell den Berg hinunter gesaust und freuten sich in der Kategorie der Neun-bis 15-jährigen über Pokale und Urkunden. Rang drei ging an Emily. Auch sie war den Abhang in Altersbach in einer Seifenkiste hinunter gedüst. Manch einem wurde die untere Kurve zum Verhängnis. Ja, da musste man seinen fahrbaren Untersatz gut im Griff haben. Ganz besonders die Lenkung.