Altersarmut: Immer mehr Rentner auf Grundsicherung angewiesen

Im September 2025 bezogen rund 9.100 Rentnerinnen und Rentner in Thüringen Grundsicherung. Das sind 620 mehr als im Vorjahresmonat und rund 3.500 mehr als im Jahr 2021. Das belegen Zahlen des Statistischen Bundesamts, die das BSW erfragt hatte. Auch der Rentneranteil an allen Empfängern von Grundsicherung stieg demnach in den vergangenen Jahren in Thüringen deutlich an: Lag dieser im September 2021 bei knapp 33 Prozent, waren es im September vergangenen Jahres rund 45 Prozent gewesen. Bundesweit lag der Wert im September 2025 bei rund 60 Prozent.