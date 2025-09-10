Alternative zur Neuware Telefonkunden haben wenig Interesse an Gebrauchthandys

Düsseldorf - Bei Deutschlands Verbraucherinnen und Verbrauchern stehen professionell aufbereitete Gebrauchthandys nicht allzu hoch im Kurs. Wie eine Vodafone-Umfrage ergab, haben hierzulande nur 25 Prozent der Befragten schon einmal so ein "refurbished" Smartphone gekauft. Gemeint sind Geräte, die vom Vorbesitzer abgegeben und nach einer technischen Generalüberholung an einen neuen Besitzer verkauft wurden; es sind in der Regel etwas ältere Gerätemodelle. In Frankreich lag der Wert in der Umfrage bei 38 Prozent und in Großbritannien bei 33 Prozent. In Schweden waren es 27 Prozent und in Spanien 28 Prozent.