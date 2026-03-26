Der Schwimmlehrer steht am Beckenrand, die Schüler ziehen im Wasser ihre Bahnen. Auf seinen Pfiff ändern sie die Richtung. Später tauchen sie um die Wette und holen Tauchringe vom Boden des Schwimmbeckens hoch. Zum Schluss steht Freischwimmen an, bei dem die Kinder springen und spielen. Derweil widmet sich der Lehrer einer Schülerin, die noch etwas Unterstützung braucht. Ganz normaler Schwimmunterricht eben. Was allerdings nicht normal ist, ist der Ort, an dem der Unterricht stattfindet. Denn die Schüler schwimmen nicht im Becken einer Schwimmhalle, sondern im Pool des Ringberg Hotels.