Berlin - Das Berliner Technologieunternehmen A11 bringt eine neue Software auf den Markt, die mithilfe Künstlicher Intelligenz (KI) Entscheidungen in Unternehmen beschleunigen soll. Mit dem System "Lumarc" will sich A11 bewusst als europäische Alternative zu umstrittenen US-Anbietern wie dem Datenanalyse-Konzern Palantir positionieren. "Wir entwickeln Lumarc in Europa und für Europa, damit europäische Unternehmen ihre Stärken in messbares Wachstum übersetzen und im internationalen Wettbewerb wieder das Tempo vorgeben", sagte Thuy-Ngan Trinh, Managing Director von A11.