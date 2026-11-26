Über einen Markterfolg der Analyse-Software kann nach Experteneinschätzung aber auch der europäische Ursprung des Systems beitragen. Gegen den übermächtigen US-Konkurrenten Palantir gibt es nämlich wegen der Arbeit für US-Sicherheitsbehörden und das Militär hierzulande teilweise große Vorbehalte. Dies könnte eine Chance für heimische Anbieter eröffnen - zumal sich A11 im ersten Schritt komplett auf die Privatwirtschaft fokussiert und nicht Sicherheitsbehörden oder andere öffentliche Einrichtungen adressiert. Palantir richtet sich allerdings auch gezielt an Unternehmenskunden.