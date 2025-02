Die neuen weißen Automaten sind "anbieterneutral". An den Standorten der Firma Myflexbox können Verbraucher Sendungen von GLS, UPS, FedEx und DPD abholen. Nun ist mit der Firma DeinFach ein weiterer Betreiber weißer Automaten gestartet: In Köln, Bonn und Berlin wurden insgesamt fünf solcher Geräte in Betrieb genommen, am Jahresende sollen mindestens 1.000 installiert sein.