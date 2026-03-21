Alter und Krankheit Studierte Pflegekräfte - was bedeutet das für die Patienten?

Ein Pflegestudium sei eine wichtige Ergänzung zur beruflichen Ausbildung "und ein entscheidender Schritt in Richtung einer Akademisierung und Professionalisierung des Berufsfelds. Denn es steht außer Frage: Wir brauchen gut ausgebildete Pflegekräfte, um die Pflege zukunftsfest zu gestalten". Steigende Immatrikulationszahlen zeigten, dass das Pflegestudium gut angenommen werde.

Studium an neun Standorten

An neun Standorten wird in Bayern derzeit ein Pflegestudium angeboten, in dem junge Menschen den Abschluss "Bachelor of Science (B.Sc.)" erlangen können. 2020 startete das Pflegestudium offiziell in Deutschland. Aus dem Ministerium heißt es, dass die Zahl der Pflegestudierenden im Freistaat derzeit bei knapp 370 liegt. Laut den aktuellen Zahlen der Pflegeausbildungsfonds Bayern GmbH ist der überwiegende Teil weiblich. Über das Pflegestudiumstärkungsgesetz gibt es eine Vergütung fürs Studium.