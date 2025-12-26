Alter und Krankheit: Ausbau der Pflegeplätze in Bayern kommt langsam voran

München (dpa/lby) - Durch staatliche Förderungen sind in Bayern im Jahr 2025 1.555 Pflegeplätze modernisiert oder gänzlich neu geschaffen worden. Konkret flossen die Gelder in den Ersatzneubau und die Neuschaffung von 792 Plätzen sowie in den Umbau und die Modernisierung von 763 Plätzen, wie das Gesundheitsministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in München mitteilte. Im Rahmen des Programms wurden 32 Förderbescheide mit einem Gesamtvolumen von rund 63 Millionen Euro bewilligt. "Wir investieren ganz bewusst in den Ausbau und die Modernisierung von Pflegeplätzen. Denn eine starke Pflegeinfrastruktur ist ein zentraler Baustein für ein gutes Leben im Alter", sagte Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU).