Inzwischen ist es selbst im Vorüberfahren nicht mehr zu übersehen: Die typisch rot-weiße Kennzeichnung an dem früheren Langewiesener Supermarkt-Gebäude an der Wümbacher Landstraße und große Plakate lassen keinen Zweifel mehr: Am 5. Mai, um 8 Uhr, soll der Sonderpreis-Baumarkt seine Pforten öffnen. Auf 650 Quadratmetern Verkaufsfläche plus 144 Quadratmetern Außenverkaufsfläche wird ein Sortiment von rund 12 000 Artikeln – darunter Werkzeuge, Kleineisenwaren, Farben, Malerzubehör sowie Produkte aus den Bereichen Auto, Garten, Hobby und Haushalt angeboten.